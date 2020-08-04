Ağustos ayında ev kiralarına yapılacak zam miktarı belli oldu

Maliye Bakanlığı bu yetkisine dayanarak çıkardığı 268 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, - Konutlarda, her bir konut için aylık 500 lira ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, - İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemeleri banka veya PTT tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi (belgelendirilmesi) zorunluluğu getirilmiştir.