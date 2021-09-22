Ağustos ayında beyaz eşya satışları yüzde 8 azaldı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin açıkladığı verile göre, Ağustos ayında beyaz eşya satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azaldı. 8 aylık dönemde ise satışlarda yıllık yüzde 12 artış izlendi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre altı ana üründe beyaz eşya satışı Ağustos'ta bir önceki yıla göre yüzde 8 düşüler 683 bin 799 adet oldu.

Beyaz eşya üretimi Ağustos'ta yıllık yüzde 12 artışla 2,78 milyon adede yükseldi. İhracat ise yüzde 16 yükselerek 2,17 milyon adede ulaştı.

8 aylık satışlara bakıldığında iç pazarda yıllık artışın yüzde 12 olduğu görüldü. Bu dönemde toplam satış 5,85 milyon adet olarak kaydedildi.

Ocak-Ağustos döneminde üretim yüzde artışla 22,4 milyon olurken, ihracat yüzde 32 artışla 16,7 milyon olarak kaydedildi.