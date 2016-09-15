"Ağustos ayında arızalar hariç 67 bin saat elektrik kesintisi yaşandı"

Milliyet yazarı Güngör Uras, Türkiye'nin elektirik dağıtımında problemleri olduğunu belirterek "Ağustos ayında, elektrik dağıtım firmalarının ülke genelinde, değişik dağıtım hatlarında planlı olarak (arızaya dayalı olanlar hariç) yaptıkları toplam elektrik kesintisi 67 bin saati aştı" diye yazdı.

Güngör Uras'ın Milliyet gazetesinin bugünkü (15 Eylül 2016) nüshasında yayımlanan 'Ağustos ayında ‘67 bin saat’ elektrik kesildi' başlıklı yazısı şöyle:

Ağustos ayında, elektrik dağıtım firmalarının ülke genelinde, değişik dağıtım hatlarında planlı olarak (arızaya dayalı olanlar hariç) yaptıkları toplam elektrik kesintisi 67 bin saati aştı.

Elektrik üretimimizde sorun yok. Yeterli üretim var. Ama elektrik dağıtım ağlarının onarıma, yenilenmeye ihtiyacı var. Bu ise yatırım istiyor.

Elektrik dağıtımı özelleştirildi. Dağıtım bölgeleri, dolar ile ihaleye çıkarıldı. İhaleyi kazanan firmalar dolar yükü ve riski nedeni ile (şimdilik) bekledikleri ölçüde mutlu değiller. Bunun için dağıtım kanallarını yenilemek için yapmaları gereken yatırımları yapamıyorlar.

Dağıtım şirketleri dağıtım sistemlerini onaramayınca, yenilemeyince planlı ve plansız kesintiler artıyor.

Elektrik kesintisi sanayide üretimi aksatıyor. Sanayi dışında yaşamı olumsuz etkiliyor. Elektrik kullanan makinelerde arızalara yol açıyor.

Bakan Albayrak uyarıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, elektrik dağıtım sektörünü müşteri memnuniyeti için gereken adımları geciktirmemeleri konusunda devamlı olarak uyarıyor.

Elektrik Dağıtım Firmaları, 21.12.2012 tarihli Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nin 3/e. maddesi ve 24.01.2015 tarihli Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 9. maddesi gereğince, yapılması planlanan elektrik kesintilerini en az kırksekiz saat öncesinden nihai tüketicilere duyurmak zorundalar.

Tüketici Birliği Federasyonu Elektrik Kesinti Endeksi (EKE) Çalışma Grubu Elektrik enerjisi hizmetine ilişkin hizmet kalitesini 2015 Mart ayından bu yana izliyor. Bu amaçla bir, Elektrik Kesinti Endeksi (EKE) oluşturuldu.

Endeks, elektrik dağıtım firmaları tarafından bu düzenleme gereğince duyurulan planlı kesinti süreleri toplamındaki değişimi yansıtıyor.

Planlama dışı, arıza ve benzeri nedenlerle gerçekleşen kesintiler endekse dahil değil. 2015 Mart ayında 100 olan endeks kesintilerin artması sonucu 2016 Ağustos ayında 135’e yükseldi.

Elektrik Kesinti Endeksi (EKE) Çalışma Grubu Başkanı Jale Yanılmaz’ın açıklamasına göre, elektrik dağıtım firmalarının “planlı kesintiler” olarak kamuoyuna duyurduğu bilgiler her gün izleniyor. Ve kesinti süreleri toplanıyor. Toplam kesinti süreleri bir dağıtım bölgesinde, değişik hatlarda, planlı olarak yapılan kesintileri gösteriyor.

Kesintiler azalmıyor

Bu yıl ağusos ayında ülke genelinde 67.789 saat planlı elektrik kesintisi yapıldı. Arızaya dayalı kesintiler bu rakama dahil değil. Ağustos ayındaki planlı kesintiler yılın ilk sekiz ayındaki en yüksek kesinti süresi durumunda.

En yüksek planlı elektrik kesintileri gerçekleşen beş il; İzmir (5603 saat), Ankara (4679.5 saat), Konya (4182.5 saat), Bursa (3692.5 saat), Antalya (3632 saat); en az planlı elektrik kesintileri gerçekleşen iller; Hakkâri, Siirt, Şırnak, Uşak (kesinti yok); Ardahan (9 saat).

2016 Ağustos döneminde bölgeler itibariyla Marmara bölgesinde 17.078 saat, İç Anadolubölgesinde 14.493,5 saat, Akdeniz bölgesinde 11.061 saat, Karadeniz bölgesinde 9.679 saat, Ege bölgesinde 7.674,5 saat, Güneydoğu Anadolu bölgesinde 4.117 saat, Doğu Anadolu bölgesinde 3.686 saat planlı elektrik kesintisi oldu.