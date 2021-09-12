Ağustos ayında 496 şiddet mağduru yardım istedi; mağdurların yüzde 94'ü kadın

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’nı, ağustos ayında 496 şiddet mağduru aradı. Başvuruların 263’ü şiddetle, 107’si ev içi şiddetle ilgili yapıldı. Hattı arayan 117 kadına hukuki bilgilendirme yapılırken 76 şiddet mağduru karakola yönlendirildi.

TKDF tarafından yönetilen Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na (0212 656 96 96 ve 0549 656 96 96) Ağustos 2021'de toplam 496 çağrı geldi. TKDF’nin paylaştığı verilere göre; bu çağrılar sonucu 171 vaka dosyası açıldı. Gelen aramaların 263’ünün şiddet, 107’sinin ev içi şiddetle ilgili olduğu bildirildi. Hattı arayan 117 kadına hukuki bilgilendirme yapılırken 76 mağdur karakola yönlendirildi. 24 arama sığınma talebi için, 6 tanesi acil müdahale gerektiren şiddet vakaları hakkında, 3 arama da komşular tarafından şiddet ihbarı şeklinde yapıldı.

En çok ihbar İstanbul'dan yapıldı

Hatta gelen çağrıların 68’i İstanbul’dan yapılırken İzmir’den 16, Ankara’dan 12, Aydın’dan 10, Antalya’dan 8 ihbar yapıldı. Bu iller dışında 32 ilden daha çağrı geldi.

Hattın hizmete girdiği 15 Ekim 2007’den beri aile içi şiddet hattına gelen toplam çağrı sayısı, 1 Eylül itibariyle 80 bin 153 oldu. Ağustos ayı içerisinde Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na gelen ihbarlarda belirtilen ev içi şiddet mağdurlarının yaşları, 9 ila 80 arasında değişiyor.

Mağdurların yüzde 94,3'ü kadın

Gelen çağrılara göre; ağustos ayında ev içi şiddet mağdurlarının büyük çoğunluğu (yüzde 94,3) kadınlar oluşturdu. Kadınlar dışında ev içi şiddet mağduru olarak en fazla belirtilenler, çocuklar oldu. Ev içi şiddet mağduru olarak belirtilen erkeklerin oranı ise yüzde 0,7 oldu. İhbar edilen şiddet vakalarının önemli çoğunluğunu, yüzde 40,45 ile fiziksel ve yüzde 34,83 ile psikolojik şiddet vakaları oluşturdu. Bunun dışında gelen çağrıların yüzde 12,36’sı sosyal şiddet, yüzde 6,74’ü cinsel şiddet ve yüzde 5,62’si de ekonomik şiddet ihbarlarını içerdi. TKDF, çoğu vakada birçok şiddet türünün birlikte yer alabildiğini bildirdi.

Kadınlar en çok, en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğruyor

Veriler, kadınların en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğradığını gösterdi. Eşler, ‘şiddet uygulayan’ olarak belirtilenler içerisinde yüzde 65,3 oranla en geniş grubu oluşturdu. Bunu, yüzde 14,1 ile diğer aile üyeleri takip etti. Baba, ağabey, anne ve erkek çocuklar, ‘şiddet uygulayan’ olarak ihbarlarda belirtildi.

Gelen çağrıların yüzde 5,8’i, kadınların sonlandırmış oldukları duygusal ilişkilerindeki (eski eş, eski nişanlı ve eski erkek arkadaş) partnerlerinden şiddet gördüklerini gösterdi. Diğer akrabalar ve hatta komşular, acil yardım hattına gelen şiddet ihbarlarında saldırganlar arasında belirtildi.(ANKA)