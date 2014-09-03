Ağustos ayında 158 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi tarafından açıklanan verilere göre Ağustos ayında en az 158 işçi hayatını kaybetti. En fazla işçinin öldüğü iş kolu ise tarım ve inşaat oldu. 2014’te en fazla işçinin yaşamını yitirdiği ay ise Soma faciasının yaşandığı Mayıs ayı oldu.

2014 yılının ilk sekiz ayında en az 1270 işçi yaşamını yitirdi. İşçi ölümlerinin aylara göre dağılımı şöyle:

Ocak ayında 97 işçi,

Şubat ayında 82 işçi,

Mart ayında 122 işçi,

Nisan ayında 121 işçi,

Mayıs ayında 417 işçi,

Haziran ayında 146 işçi

Temmuz ayında 127 işçi

Ağustos ayında 158 işçi yaşamını yitirdi

İşçi ölümlerinin en fazla yaşandığı sektör Tarım, Orman ve İnşaat oldu.

Tarım, Orman işkolunda 40 emekçi;

İnşaat, Yol işkolunda 40 işçi;

Taşımacılık işkolunda 13 işçi;

Enerji işkolunda 9 işçi;

Belediye, Genel İşler işkolunda 9 işçi;

Tekstil, Deri işkolunda 6 işçi;

Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 6 emekçi;

Madencilik işkolunda 5 işçi;

Çimento, Toprak, Cam işkolunda 4 işçi;

Ağaç, Kağıt işkolunda 4 işçi;

Petro-Kimya, Lastik işkolunda 3 işçi;

Metal işkolunda 3 işçi;

Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 3 işçi;

Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 3 işçi;

Basın, Gazetecilik işkolunda 2 işçi;

Konaklama, Eğlence işkolunda 2 işçi;

Savunma, Güvenlik işkolunda 2 işçi;

İletişim işkolunda 1 işçi;

Çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz/öğrenemediğimiz 3 işçi yaşamını yitirdi.



İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre, yaşamını yitiren işçilerin çoğunun taşeron, yevmiyeli ve sigortasız çalışıyor.



İşçiler en çok trafik/servis kazaları, ezilme ve elektrik çarpması nedeniyle can verdi

Trafik, Servis Kazası nedeniyle 48 işçi;

Ezilme, Göçük nedeniyle 27 işçi;

Elektrik Çarpması nedeniyle 26 işçi;

Diğer nedenlerden dolayı (kalp krizi, KKKA, intihar, yıldırım düşmesi, saldırı vb.) 24 işçi;

Düşme nedeniyle 22 işçi;

Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 6 işçi;

Patlama, Yanma nedeniyle 2 işçi;

Nesne Düşmesi, Çarpması nedeniyle 2 işçi;

Kesilme, Kopma nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti.

Kapalı kasa kamyonetlerde, traktör kasalarında ve diğer uygun olmayan koşullarda taşınan mevsimlik tarım işçilerinin ve mesleklerinden dolayı trafikte direksiyon sallayan tır, tanker, kamyon ve taksi şoförlerinin yollarda ölümleri trafik, servis kazası kaynaklı 48 iş cinayetinin 29’unu oluşturuyor.



Düşme kaynaklı 22 iş cinayetinin 18’i ise inşaat işkolunda gerçekleşti.