Ağustos 2017’de 36 genetiği değiştirilmiş ürünün ithalatına izin verildi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer’in yumurtada ithalata ilişkin sorusuna TÜİK verilerine dayanarak, “01.01.2016-30.09.2017 döneminde 41.446.908 dolar değerinde yumurta ithalatı gerçekleşmiştir” yanıtı verdi.

Tüfenkçi, Gümrük tarife cetvelinde genetiği değiştirilmiş ürünler ve kesimlik tavuk yumurtası için ayrı bir sınıflandırma bulunmadığını ve konuya ilişkin istatistiki veri verilemediğini söyledi.

Türkiye’nin her alanda ithalata dayılı bir ülke haline geldiğini söyleyen CHP’li Gürer, “Tarım ve Hayvancılıkta kendi kendine yeten bir ülke olan Türkiye, şimdi sadece yumurta ithalatına 41 milyon 446 bin 908 dolar ödüyor” dedi. Gürer’in açıklamaları şöyle.

Bakan Tüfenkçi Gümrük tarife cetvelinde genetiği değiştirilmiş ürünler ve kesimlik tavuk yumurtası için ayrı bir sınıflandırma bulunmadığını belirtiyor, Biyogüvenlik Kurulu bugüne kadar 7 soya ve 25 mısır geni olmak üzere toplam 32 genetiği değiştirilmiş ürünün ithalatına izin verdiği kamuoyuna açıklandı. Ağustos 2017’de 10 soya ve 26 mısır geni olmak üzere toplam 36 genetiği değiştirilmiş ürünün ithalatına izin verildi.

Bu ürünlerin ülkemize girişi ne adı altında oluyor? Bakanlık bu anlamda ayrı bir sınıflandırma bulunmadığını açıkladığına göre ne diye ithal sağlanıyor. Ülkemiz Türkiye, tavuk yumurtası ihracatında miktar bazında dünyada üst sıralarda yer almaktadır. Bu olumlu bir süreçtir ancak ithal edilen kesimlik tavuk için yumurta verileri de ayrıca bakanlıkça belirtilebilmelidir. 2015 yılında 27.2 milyon adet tavuk yumurtası ithalatı yapılmıştır.

Tavuk yumurtası ithalatında %54’lük pay ile İngiltere ilk sırada yer alırken, bunu %24 ile Almanya, %15 ile Irak izlemektedir 2015 yılında ise 1.238.926 Etçi Damızlık Civciv İthalatı, 21.245.000 Etçi Damızlık Yumurta İthalatı,1.142.174 Yumurtacı Damızlık Civciv İthalatı.33.420 Damızlık Hindi Civciv İthalatı, 4.459.000 Kuluçkalık Hindi Yumurtası İthalatı gerçekleştiği HAYDEM verileri ile bilinmektedir. Bunun 2017 yılı rakamlarının en doğru adresi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verileri olmalıdır. İthalat ile ilgili gelişlerin bu bakanlığın veri tabanında ayrıca bir tanımlama ile yer almaması düşündürücüdür.