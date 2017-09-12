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Spor

Agüspor’un 2 yabancısına sağlık kontrolü

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)- BİLYONER

12 Eylül 2017 16:15

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)- BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Ligi takımı Agüspor’un 2 yabancı oyuncusu sağlık kontrolünden geçti.
2017–2018 sezonunda Kayseri takımında forma giyecek olan 31 yaşındaki Sırp oyuncu Danielle Nicole (31) ile Romanyalı 30 yaşındaki Gabriela Marginean, menajer Oktay Yamakoğlu ve kulüp sorumlusu Semih Tektaş nezaretinde sağlık kontrolünden geçti. Memorial Kayseri Hastanesinde, dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji ve EKG’ye giren sporcular EFOR testinden de geçerek sağlık kontrolünü tamamladı. Kadın basketbolcular daha sonra kırmızı beyazlı kulüp ile resmi sözleşme imzaladılar.
Agü Spor’un yabancı isimlerinin takımın ev sahipliğini yapacağı ve yarın başlayacak olan Erciyes Cup’ta forma şansı bulmaları bekleniyor.

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