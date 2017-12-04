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Dünya

Agung Yanardağı'nda hareketlilik nedeniyle uçuşlar iptal oldu

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'dan dumanların tekrar yükselmesiyle çok sayıda uçuş iptal edildi

04 Aralık 2017 01:29

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'dan dumanların tekrar yükselmesiyle çok sayıda uçuş iptal edildi.

The Guardian'ın haberine göre, Avustralya'dan Bali'ye uçan Virgin, Qantas ve Jetstar havayollarının bugünkü uçuşlarını duman artışı nedeniyle iptal ettikleri bildirildi. Uçuşları iptal edilen 2 binden fazla kişinin Bali'de mahsur kaldığı kaydedildi.

Havayollarından yapılan açıklamada, durumun yakından takip edildiği belirtilerek, pazartesi günü yapılacak uçuşlarla ilgili henüz karar verilmediği ifade edildi.

Agung Yanardağı’ndaki hareketlilik nedeniyle uçuşlara kapatılan havalimanı çarşamba günü yeniden açılmıştı.

Agung Yanardağı 21 Kasım'da yeniden kül püskürtmeye başlamıştı. Eylül ayında yanardağın faaliyete geçmesinin ardından, alarm seviyesi en üst seviyeye çıkarılmış ve büyük bir patlama riskine karşılık bölgeden yaklaşık 130 bin kişi tahliye edilmişti.

Ülkenin en çok turist alan bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı en son 1963'te patlamış, yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.

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