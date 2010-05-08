Aguilera, BM'nin açlıkla mücadele elçisi

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ABD’li talk show yıldızı Oprah Winfrey’in televizyon programına katılan Aguilera, burada yaptığı açıklamada, çocuk sahibi olmasının kendisini açlıkla mücadele konusunda harekete geçmeye yönelttiğini belirtti.Her 6 saniyede bir çocuğun hayatını kaybettiğini belirten Aguilera, bunun kendisini çok etkilediğini anlattı. Grammy ödüllü sanatçı, “Kendim çocuk sahibi olduktan sonra, bunun bir parçası olmalı, durumun değişmesi için bir şeyler yapmalı, bu konuda yardımcı olmalıydım” dedi.Deutsche Welle'nin haberine göre "Beautiful" ve "Genie in a Bottle” gibi hit parçaları bulunan 29 yaşındaki Aguilera, müzik yapımcısı Jordan Bratman ile evli. Çiftin iki yaşında bir oğlu var.Geçen yıl Dünya Gıda Programı’nın anne ve çocuk sağlığıyla ilgili çalışmalarını görmek için Guatemala’ya giden şarkıcı, ocak ayında da “Haiti için Umut” adlı kampanya için televizyon programına katılmıştı. Çok sayıda ünlü ismin yer aldığı programda, deprem felaketi yaşayan Haiti için 60 milyon dolardan fazla para toplanmıştı.Christina Aguilera, Dünya Gıda Programı ile çalışmasını “hayat değiştiren bir deneyim” olarak tanımladı. Çok kısa bir sure içinde Haiti’ye gitmek istediğini belirten şarkıcı, “Oradaki durumu kontrol etmek ve oraya gıda gönderilmesi konusunda yardımcı olmak istiyorum. Haiti'deki yetimhane ve okulları ziyaret edip, yardım konusunda bana düşen sorumluluğu yerine getirmek istiyorum” diye konuştu.Aguilera’nın hırslı olduğunu ve kendini aç çocuklara adadığını belirten Dünya Gıda Programı’nın direktörü Josette Sheeran, bunun Aguilera’yı açlıkla mücadelede şampiyon yapacağını kaydetti.