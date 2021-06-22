Agüero’nun yerini doldurmak isteyen Manchester City, Harry Kane için kesenin ağzını açtı

Premier League'in son şampiyonu Manchester City, bu yaz Tottenham'dan ayrılmak istediğini söyleyen Harry Kane'e teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Manchester City'nin, Harry Kane için 100 milyon poundu gözden çıkardığı belirtildi.

City’nin yıldız oyuncu için 100 milyon pound teklif ettiği söylentilerine karşın, Goal’ün haberine göre Manchester City henüz Tottenham'a resmi bir teklifte bulunmadı. Ancak 27 yaşındaki İngiliz santrfor, Pep Guardiola’nın da yoğun isteğiyle son Premier Lig şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi finalisti City’nin transfer listesinde en üst sırada yer alıyor.

Premier League'in diğer devleri Manchester United ve Chelsea de Kane için yarışa girmeye hazırlanıyor.

Ancak Tottenham'ın Harry Kane için alt sınır olarak ise 120 milyon pound belirlediği ifade ediliyor.