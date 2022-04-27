Agüero'dan Guardiola itirafı: Çok sorun yaşadık

Manchester City'nin eski yıldızı Sergio Agüero, Pep Guardiola'nın antrenman yöntemleri nedeniyle sık sık sorun yaşadığını itiraf etti.

Sağlık problemleri nedeniyle futbolu bırakan Sergio Agüero, Manchester City'den antrenörü Pep Guardiola hakkında konuştu.

Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada televizyon yorumculuğu yapan Agüero, Star+ platformunda Guardiola ile arasında geçen bazı olaylardan söz etti.

Agüero, kendi antrenman teknikleriyle çalıştığını hatırlatırken Guardiola'nın buna karşı çıkmak istediğini söyledi ve şunları kaydetti:

"Guardiola bu durumdan hoşlanmıyordu"

"Manchester City'ye geldiği ilk yıl bana 'Bu şekilde antrenman yapamazsın' dediği bir an vardı. Ben de ona, 'Ama ben böyle, kendi yöntemimle çalışıyorum' dedim"

"Bana köşe bayrağına kadar koşup gelmemi söylerseniz bunu yaparım ancak kendi yolumda koşarım."

"Bazen bu durumdan hoşlanmıyordu ve bundan dolayı çok sorun yaşadık. Pep ilk geldiğinde çok fazla oynama şansı bulamamıştım"

Sergio Agüero, 10 yıllık Manchester City kariyerinin ardından 2021 yazında kulüpten ayrılmıştı. Barcelona'ya transfer olan Arjantinli yıldız yeni takımında 5 maç forma giydikten sonra sağlık sorunlarından dolayı 33 yaşında futbolu bırakmıştı.