Agüero 6 hafta yok

İSTANBUL, (DHA) - Arjantin Milli Takımı Doktoru Donato Villani, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City\'de forma giyen Sergio Agüero\'nun 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Hollanda\'nın Amsterdam kentinde trafik kazası geçiren Arjantinli oyuncunun kaburgasında çatlak oluştuğu duyurulmuştu.
Arjantin Milli Takımı doktorunun bugün yaptığı açıklamaya göre, Sergio Agüero 6 hafta sahalardan uzak kalacak. Villani, bu 6 haftalık sürecin daha fazla uzayabileceğini belirtti.