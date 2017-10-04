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Spor

Agüero 6 hafta yok

İSTANBUL, (DHA) - Arjantin Milli Takımı Doktoru Donato Villani, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Sergio Agüero'nun 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı

04 Ekim 2017 02:22

İSTANBUL, (DHA) - Arjantin Milli Takımı Doktoru Donato Villani, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City\'de forma giyen Sergio Agüero\'nun 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Hollanda\'nın Amsterdam kentinde trafik kazası geçiren Arjantinli oyuncunun kaburgasında çatlak oluştuğu duyurulmuştu.
Arjantin Milli Takımı doktorunun bugün yaptığı açıklamaya göre, Sergio Agüero 6 hafta sahalardan uzak kalacak. Villani, bu 6 haftalık sürecin daha fazla uzayabileceğini belirtti.

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