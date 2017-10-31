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Spor

AGÜ Spor'un Avrupa'daki rakibi İstanbul Üniversitesi

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)- KADINLAR Avrupa Kupası E Grubu'nda 1 galibiyeti bulunan AGÜ Spor dördüncü maçında yarın İstanbul Üniversitesi’ni konuk edecek

31 Ekim 2017 18:22

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)- KADINLAR Avrupa Kupası E Grubu\'nda 1 galibiyeti bulunan AGÜ Spor dördüncü maçında yarın İstanbul Üniversitesi’ni konuk edecek.

Geçmiş senelerde üç kez final oynadığı Kadınlar Avrupa Kupası’nda bu sezon E Grubunde bulunan Kayseri takımı ilk maçta İstanbul Üniversitesi’ne 2 sayı farkla yenilmişti. İki maçını kaybettikten sonra galibiyeti 3’üncü hafta alan kırmızı – beyazlılar dördüncü maçını kazanarak gruptan çıkma şansını devam ettirmek istiyor. Müsabaka yarın Kadir Has Kongre ve Spor Salonu’nda oynanacak. Gruptaki ikinci müsabakasında Polonya takımı karşısında oynayan ve kaybeden AGÜ Spor, üçüncü haftada bir diğer Polonya takımı Basket 90 Gdynia’yı mağlup ederek, ilk galibiyetini almıştı. Son oynanan maçta alınan galibiyet sonrası kendileri için ya tama ya devam niteliğinde bir maçı kazandıklarını kaydeden AGÜ Spor başantrenörü Ayhan Avcı, yarın saat 18.00’de başlayacak olan maçı da kazanarak gruptan çıkma şansını devam ettirmek istediklerini söyledi.

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