Agü Sporlu Tolo sağlık kontrolünden geçti

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)

BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Agü Spor\'un yeni transferi Marianna Tolo sağlık kontrolünden geçti.

2017–2018 sezonunda AGÜ Spor\'da forma giyecek olan Avusturyalı basketbolcu hastanede dahiliye, ortopedi, kulak burun boğaz, efor ve EKG kontrolünden geçti. Agüsporlu Tolo, “Türkiye çok güzel bir ülke, burada olmaktan mutluyum. 2 sezon önce anlaşmıştık aslında ama sakatlanmıştım ve transfer gerçekleşmemişti. Şimdi iyileştim ve takıma yüzde yüzümü vermeye geldim. Bu sezon güzel bir basketbol izletip hedeflerimizi tek tek gerçekleştireceğiz. Rakip olarak buraya gelmiştim. Kayseri’de basketbol seviliyor. Bunu tüm Avrupa basketbolu biliyor. Yeni sezonda taraftarlarımızın desteklerini bekliyoruz” dedi.

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