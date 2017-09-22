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Spor

AGÜ Spor'a transfer yasağı geldi

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) - Bilyoner

22 Eylül 2017 18:44

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından AGÜ Spor’a sezon öncesi transfer yasağı geldi.
Geçen sezon hem ligde hem de EuroCup’ta final oynayan Kayseri takımı yeni sezona mali krizlerle girdi. 2016-2017 sezonunda takımda yer alan yabancı sporcularının parasını ödemediği için yeni sezon öncesi transfer yasağı getirildi. Sezon öncesi şehrin ileri gelenlerinden destek arayan kırmızı-beyazlı ekip, şu ana kadar istediği maddi güce kavuşamadı. Kırmızı-beyazlı takım mevcut borçlarını ödemeden sezon öncesi transfer ettiği yabancı oyunculara lisans çıkartamayacak. Sezonun başlamasına günler kala yaşanan bu gelişme için yöneticiler krizi aşmaya çalışıyor. Konu ile ilgili konuşan AGÜ Spor Başantrenörü Ayhan Avcı sorunun çözüleceğini düşündüğünü ifade etti. Avcı, “Transfer yasağı nedeniyle, bu sezon kadromuza kattığımız 4 yabancı oyuncuya lisans çıkartamıyoruz. Lisanslarını çıkarmadığımız için de şu an oynayamıyorlar. Geride kalan sezondan yabancı oyuncuların paraları ödenmediği için yeni oyunculara lisans çıkartılmıyor. Türk oyuncularına yönelikte lisans sorunu yaşayabilirdik. Ancak erken davranıp evraklarını hazırlamıştık. Tam emin olmamak ile birlikte transfer yasağının kalkması için 500-600 bin TL\'ye ihtiyacımız var. Sorunun çözüleceğine eminim. Zaten başkan ve yönetim destek için çalışmalarını sürdürüyor, beklemedeyiz. Bu borcu ödemek için kısa bir zamanımız kaldı. İlk maçımızı 7 Ekim’de oynayacağız” diye konuştu. Kulüp yetkilileri sezon başlayana kadar sorunu büyük ölçüde çözeceklerini ifade etti.

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