Agü Spor transfer yasağını çözdü

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)- BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Agü Spor, geçen sezon kadrosunda yer alan yabancı sporcuların parasını ödemediği için federasyon tarafından verilen transfer yasağını ligin başlamasına günler kala çözdü.

Geçen sezon hem ligde hem de Euro Cup’ta final oynayan Agü Spor, geçen sezon kadrosunda yer alan yabancı sporcuların parasını ödeyememişti. Bu nedenle 2017-2018 sezonu öncesi transfer yasağı gelen takım yeni sezon için anlaştığı yabancı basketbolcular Gabriale Marginean, Maja Miljkovic ve Marianna Tolo’ya lisans çıkartamamıştı. Kırmızı-beyazlılar hafta içi mali sorunu çözerek yabancı sporculara lisans çıkarttı.

Agü Spor yarın saat 16.00’da ligin yeni takımı Bornova Becker’i konuk edecek. Sakat ismin bulunmadığı Kayseri takımı maç saatini beklemeye başladı.

FOTOĞRAFLI