Agü Spor-Bornova Becker: 82-48

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Abdullah Koputan (xx), Tolga Edis (xx), İzel Deniz Pehlivan (xx)
AGÜ SPOR: Janset (xx), Dila (xx) 2, Nilay (xx), Melis (xxx) 15, Gülşah (xx) 3, Miljkovic (xxx) 10, Tolo (xx) 8, Halime (xx), Page (xxx) 17, İlknur (xx), Gizem (xxx) 12, Marginean (xxx) 15.
BORNOVA BECKER: Mürüvet (x), Şaziye (xxx) 21, Şule Sena (x), Yeliz (x) 6, Özge (x) 4, Knezevic (xx) 10, Emel (x), Serenay Özlem (x), Fontenette (x) 7.
1’İNCİ PERİYOT: 27-16 (Agü Spor)
DEVRE: 44-28 (Agü Spor)
3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-36 (Agü Spor)
BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Ligi ilk haftasında ligin yeni takımlarından İzmir ekibi Bornova Becker’i konuk eden Agü Spor, müsabakayı 82-48\'lik sonuçla kazandı.
Müsabakada ilk sayıyı kaydeden ev sahibi takım periyodun sonlarına doğru bulduğu seri sayılarla ilk çeyreği 11 sayı farkla önde tamamladı (27-16). İkinci periyotta farkı açmaya devam eden ev sahibi takım devreye 16 sayı üstünlükle girdi (44-28). Üçüncü çeyrekte iki takımda sık sık oyuncu değiştirdi. İzmir takımı farkın açılmasını engelleyemedi ve ev sahibi takım son periyoda 25 sayı önde başladı(61-36). Dördüncü periyotta ağırlıkla genç isimleri sahaya süren Agü Spor müsabakayı 82-48’lik sonuçla kazanarak sezona galibiyetle başladı.
FOTOĞRAFLI