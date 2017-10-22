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Agü Spor-Beşiktaş: 64-50

Agü Spor – Beşiktaş: 64 - 50 İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) SALON: Kadir Has HAKEMLER: Aydın Karaçam (xx), Seyhan Topaloğlu (xx), Ahmet Murat Arıkanlı (xx) AGÜ SPOR: Janset (x), Dila (xx) 4, Nilay (xx), Melis (xxx) 15, Gülşah (xx) 3, Miljkovic (xx) 3, T

22 Ekim 2017 19:27

Agü Spor – Beşiktaş: 64 - 50

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Aydın Karaçam (xx), Seyhan Topaloğlu (xx), Ahmet Murat Arıkanlı (xx)

AGÜ SPOR: Janset (x), Dila (xx) 4, Nilay (xx), Melis (xxx) 15, Gülşah (xx) 3, Miljkovic (xx) 3, Tolo (xx) 8, Halime (xx), Page (xxx) 14, İlknur (xx), Gizem (xx), Marginean (xxx) 17.  

BEŞİKTAŞ: Mosby (x) 6, Burcu (x), Esra (x) 6, Sera (x) 2, Nur (x), Kübra İmren (x) 3, Perovanovic (xx) 10, Meltem (x), Wheeler (xx) 14, Buse (x), Sevgi (x) 5, Nisa (x) 4.

1’İNCİ PERİYOT: 13 - 14 ()

DEVRE: 29 – 30 (Beşiktaş)

3’ÜNCÜ PERİYOT: 50 - 38 (Agü Spor)

BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Ligi 3’üncü haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Agü Spor ikinci yarıdaki oyunu ile rakibini mağlup etti (64 - 50).

Müsabakanın ilk sayısını ev sahibi takım kaydetti. Beşiktaş baskete çabuk cevap verdi. Beşiktaş periyot sonuna kadar üstünlüğünü korudu (13 - 14). İkinci çeyreğin başlarında farkı 8 sayıya çıkartan Beşiktaş karşısında Agü Spor farkı 1 sayıya kadar indirdi. Ev sahibi takım hücumlardan boş dönmesini fırsat bilen siyah – beyazlılar devreye 1 sayı önde girdi (29 - 30). Üçüncü periyoda Marginean’ın basketi ile başlayan Agü Spor çeyreğin tamamlanmasına 3 dakika kala farkı çift hanelere çıkarttı. Farkı koruyan ev sahibi takım son çeyreğe 12 sayı farkla önde başladı (50 – 38). Dördüncü periyotta iyi savunma yapan Agüspor farkı korudu. Son dakikalarda iki takımda oyuncu değişiklikleri yaptı. Ev sahibi Agü Spor, Beşiktaş’ı 14 sayı farkla yendi (64 – 50).

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