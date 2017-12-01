AGÜ Spor, Avrupa’ya veda etti

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)

Kadınlar Avrupa Kupası’nda üç kez final oynayan Kayseri takımı AGÜ Spor, uzun zaman sonra ilk kez gruplardan çıkamayarak Avrupa defterini kapattı.

İlk kez 2008 yılında katıldığı Kadınlar Avrupa Kupası’nda 2012 ve 2013 yılında iki kez üst üste finali oynama başarısı gösteren AGÜ Spor; 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Kadınlar Avrupa Ligi’nde mücadele etti. 2016-2017 sezonunda bir diğer türk takımı Yakın doğu Üniversitesi ile final müsabakasına çıkan kırmızı-beyazlılar bu müsabakayı da kaybetmişti. Üç kez final oynamasına rağmen kupayı kaldırmayı başaramayan AGÜ Spor, bu sezon daha mütevazı bir kadro ile mücadele etmişti. E grubunda yer alan kırmızı-beyazlılar, 6 maçın sadece 2’sinden galibiyet ile ayrıldı. Kayseri ekibi gruptaki son maçında Polonya takımı Basket 90 Gydnia\'ya 58-57’lik sonuçla mağlup oldu. Grubu 3’üncü sırada tamamlayan AGÜ Spor ile son sırada tamamlayan İstanbul Üniversitesi bir üst tura kalamadı. Gruptan iki Polonya takımı çıktı. AGÜ Spor uzun zaman sonra Avrupa’da arenasından bu kadar erken veda etti.

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