T24 LogoT24 Logo
Spor

AGÜ Spor, Avrupa’ya veda etti

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Kadınlar Avrupa Kupası’nda üç kez final oynayan Kayseri takımı AGÜ Spor, uzun zaman sonra ilk kez gruplardan çıkamayarak Avrupa defterini kapattı

01 Aralık 2017 20:19

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)

Kadınlar Avrupa Kupası’nda üç kez final oynayan Kayseri takımı AGÜ Spor, uzun zaman sonra ilk kez gruplardan çıkamayarak Avrupa defterini kapattı.
İlk kez 2008 yılında katıldığı Kadınlar Avrupa Kupası’nda 2012 ve 2013 yılında iki kez üst üste finali oynama başarısı gösteren AGÜ Spor; 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Kadınlar Avrupa Ligi’nde mücadele etti. 2016-2017 sezonunda bir diğer türk takımı Yakın doğu Üniversitesi ile final müsabakasına çıkan kırmızı-beyazlılar bu müsabakayı da kaybetmişti. Üç kez final oynamasına rağmen kupayı kaldırmayı başaramayan AGÜ Spor, bu sezon daha mütevazı bir kadro ile mücadele etmişti. E grubunda yer alan kırmızı-beyazlılar, 6 maçın sadece 2’sinden galibiyet ile ayrıldı. Kayseri ekibi gruptaki son maçında Polonya takımı Basket 90 Gydnia\'ya 58-57’lik sonuçla mağlup oldu. Grubu 3’üncü sırada tamamlayan AGÜ Spor ile son sırada tamamlayan İstanbul Üniversitesi bir üst tura kalamadı. Gruptan iki Polonya takımı çıktı. AGÜ Spor uzun zaman sonra Avrupa’da arenasından bu kadar erken veda etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAPLANKAYSERİ DHA Kadınlar Avrupa KupasındaKayseriAGÜ SporAvrupaKadınlar Avrupa KupasındaAGÜ Spor; 2014Kadınlar Avrupa LigindeYakınPolonyaBasketGydniaGrubuGruptanAvrupadaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24