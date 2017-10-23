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Spor

AGÜ Spor, Avrupa’da kazanamıyor

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)-  EUROCUP Kadınlar Ligi’nde daha önce üç kez final oynayan Kayseri temsilcisi AGÜ Spor bu sezon çıktığı iki maçı da kaybetti

23 Ekim 2017 17:52

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)-  EUROCUP Kadınlar Ligi’nde daha önce üç kez final oynayan Kayseri temsilcisi AGÜ Spor bu sezon çıktığı iki maçı da kaybetti.
AGÜ Spor bu sezon ligde Bornova Becker, İstanbul Üniversitesi ve son olarak Beşiktaş’ı ikinci yarıdaki oyunu ile mağlup ederek, 6 puan topladı. Lider Fenerbahçe’nin ardından averajla 2’nci sırada yer alan Kayseri ekibi EuroCup’ta ise henüz galibiyetle tanışamadı. E grubunda yer alan Kırmızı-Beyazlılar ilk maçında İstanbul Üniversitesi’ne 74-76 kaybederken, ikinci maçında Polonya takımı Sleza Wroclaw’ya  70-72 kaybetti. AGÜ Spor Avrupa arenasındaki üçüncü maçında gruptaki bir diğer Polonya takımı Basket 90 Gdynia ile karşılaşacak. Çarşamba günü oynanacak olan maç saat 18.00’de başlayacak.

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