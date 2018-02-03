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Spor

AGÜ Spor - Yakın Doğu Üniversitesi: 72 - 84

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) SALON: Kadir Has HAKEMLER: Sertan Kırklar (xx), Alper Elçikoca (xx), Ahmet Kemal Digilli (xx)

03 Şubat 2018 20:53

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)

SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Sertan Kırklar (xx), Alper Elçikoca (xx), Ahmet Kemal Digilli (xx).
AGÜ SPOR: Dila (x), Ezgi (x) 3, Melis (x) 8, Miljkovic (xxx) 16, Tolo (xxx) 17, Halime (x), Gizem (xx) 4, Marginean (xxx) 24.  
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Olcay (xx) 6, Eldebrink (xx) 4, Bahar (xxx) 14, Holingsvorth (xx) 8, Lavender (xxx) 16, Mc Bride (xxxx) 28, Vandersloot (xx) 8, Gökçe (xx).
1’İNCİ PERİYOT: 15-18
İLK YARI: 47-40
3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-65

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde sezonun 17’nci haftasında AGÜ Spor’a konuk olan Yakın Doğu Üniversitesi maçı deplasmanda 12 sayı farkla kazandı: 72-84.
Sakin başlayan müsabakada ilk çeyreği 3 sayı farkla Yakın Doğu Üniversitesi önde tamamladı: 15-18. 2’nci periyoda baskılı başlayan AGÜ Spor skor üstünlüğünü ele geçirdi. Ev sahibi takım devreye 7 sayı farkla önde girdi: 47-40. 3’üncü periyotta 11-0’lık seri yakalayan Yakın Doğu Üniversitesi skor üstünlüğünü ele geçirdi. Konuk takım üçüncü periyodu 4 sayı farkla önde tamamladı: 61-65. 4’üncü periyotta farkı açmaya devam eden Yakın Doğu Üniversitesi maçı 12 sayı farkla kazandı: 72-84

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