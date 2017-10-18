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Spor

Agü Spor - Sleza Wroclaw: 70 - 72

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) SALON: Kadir Has HAKEMLER: Chrisostomos Schinas (xx), Alexandre Deman (xx), Erion Hoxhaj (xx) AGÜ SPOR: Dila (x) 3, Nilay (x), Melis (xx) 21, Maja (x) 7, Tolo (x) 8, Page (xx) 12, Marginean (xx) 19

18 Ekim 2017 23:20

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Chrisostomos Schinas (xx), Alexandre Deman (xx), Erion Hoxhaj (xx)

AGÜ SPOR: Dila (x) 3, Nilay (x), Melis (xx) 21, Maja (x) 7, Tolo (x) 8, Page (xx) 12, Marginean (xx) 19.

SLEZA WROCLAW: Sklepowic (xx), Zoll-Norman (xxxx) 23, Kaczmarczky (xx) 2, Perez (xx) 6, Ajdukovic (xxx) 10, Treffers (xxx) 14, Kastanek (xxx) 11, Szybala (xx) 6, Ndiba (xx),  

1’İNCİ PERİYOT:  11 - 13 (Sleza Wroclaw)

DEVRE: 25 – 31 (Sleza Wroclaw)

3’ÜNCÜ PERİYOT: 48 – 42 (Sleza Wroclaw)

EuroCup ikinci maçında Polonya’nın Sleza Wroclaw takımını konuk eden Agü Spor, müsabakayı son saniye basketiyle kaybetti. (70-72)

Müsabakada skor üstünlüğünü ele geçiren Polonya takımı ilk çeyreği 2 sayı farkla önde tamamladı (11 - 13). İkinci periyotta farkı kapatmak isteyen Kayseri takımı bunda başarılı olamadı. Kırmızı – beyazlılar devreye 6 sayı geride girdi (25 - 31). Üçüncü periyotta oyuna ortak olan Agü Spor çeyreğin sonuna doğru skoru dengeledi. Skor olarak öne de geçen Agü Spor üstünlüğünü koruyamayarak son çeyreğe 6 sayı geride girdi (42 – 48). Dördüncü çeyreğin başlarında isabetsiz atışları nedeniyle fark kapatamayan Kayseri takımı periyot ortasından itibaren farkı kapatmaya başladı. Son dakikaları kıran kırana mücadeleye sahne olan müsabakada bitime 6 saniye kala Agü Spor, Gabriela Tolo ile skoru dengeledi. Polonya takımı Sleza Wroclaw son saniye basketi ile müsabakayı kazandı (70 - 72).

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