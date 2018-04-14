T24 LogoT24 Logo
Spor

AGÜ Spor - Mersin BŞB: 40-79

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) SALON: Kadir Has HAKEMLER: Turgut Işık (xx), Ahmet Kemal Digilli (xx), Fatih Evli (xx)

14 Nisan 2018 21:29

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)

SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Turgut Işık (xx), Ahmet Kemal Digilli (xx), Fatih Evli (xx).
AGÜ SPOR: Janset (x) 5, Dila (x) 2, Ezgi (x) 6, Melis (xx) 4, Miljkovic (xx) 2, N. Beyza (x), Halime (x) 3, Fatma (x), İlknur (x) 5, Gizem (xx) 2,  Cansu (x) 4, Marginean (xxx) 7  
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE: Asena (xx) 7, Deniz (xxx) 12, Gajic (xx) 8, Gülşah Duman (xx) 3, Putnina (xxx) 9, Dürdane Gülşah (xx) 5, Aysun (xx) 2, Hartley (xxx) 14, Nazlıcan (xx) 2, Melike (xx) 6, Victoria (xx) 11
1’İNCİ PERİYOT: 13-13
İLK YARI: 24-36
3’ÜNCÜ PERİYOT: 31-65

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde sezonun son haftasında Mersin Büyükşehir Belediye’yi konuk eden AGÜ Spor, müsabakadan 79-40’lık sonuçla mağlup ayrıldı.
Karşılıklı sayılar nedeniyle ilk periyot eşitlikle sona erdi: 13-13. 2’nci periyoda baskılı başlayan Mersin Büyükşehir Belediye skor üstünlüğünü ele geçirdi. Konuk takım devreye 12 sayı önde girdi: 24-36. 3’üncü periyoda seri sayılarla başlayan konuk takım farkı açmaya devam etti. Mersin temsilcisi son periyoda 34 sayı farkla önde girdi: 31-65. AGÜ Spor’un farkı kapatma çabaları sonuç vermedi. AGÜ Spor sezonun son maçını 39 sayı farkla kaybetti: 40-79.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAPLANKAYSERİDHA SALON Kadir Has HAKEMLER Turgut IşıkAhmet Kemal DigilliFatih EvliAGÜ SPOR JansetDilaEzgiMelisMiljkovicBeyzaHalimeFatmaGizemCansuMargineanBÜYÜKŞEHİR BELEDİYE AsenaDenizGajicGülşah Duman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24