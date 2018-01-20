AGÜ Spor - İstanbul Üniversitesi: 69-63

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Uğur Özen (xx), Mustafa Akıllıoğlu (xx), Umut Özgün Ergün (xx).

AGÜ SPOR: Dila (xx) 6, Ezgi (xx) 6, Melis (xx) 4, Miljkovic (xxx) 16, Tolo (xx) 11, Halime (x), İlknur (xx) 9, Gizem (xx), Cansu (xx) 2, Marginean (xxx) 15.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: Kardelen (x), Monica (xx) 11, Ayşe (xxx) 14, Aisha (xxx) 13, Hande (xx) 7, İlayda (xx) 11, Miray (xx) 7

1’İNCİ PERİYOT: 16 - 14

İLK YARI: 36 - 30

3’ÜNCÜ PERİYOT: 53 - 45

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15’inci hafta maçında kendi evinde İstanbul Üniversitesi’ni ağırlayan AGÜ Spor, 6 sayılık farkla galip geldi: 69-63.

Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakada ev sahibi takım ilk periyodu 2 sayı farkla önde tamamladı. 2’nci periyotta az da olsa farkı koruyan AGÜ Spor devreye 6 sayı farkla önde girdi: 36-30. 3’üncü çeyrekte farkı koruyan ev sahibi takım son çeyreğe 8 sayı önde başladı. 4’üncü periyodun ilk dakikalarında farkı açan AGÜ Spor son saniyelerde sıkıntı yaşasa da müsabakayı 6 sayı farkla kazandı: 69-63.

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