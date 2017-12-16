T24 LogoT24 Logo
Spor

AGÜ Spor - Galatasaray: 72-71

İlyas KAPLAN / KAYSERİ(DHA) SALON: Kadir Has HAKEMLER:  Hüseyin Çelik (xx), Ayhan Baykara (xx), Tunçtan Durmuşcan (xx)

16 Aralık 2017 20:36

İlyas KAPLAN / KAYSERİ(DHA)

SALON: Kadir Has
HAKEMLER:  Hüseyin Çelik (xx), Ayhan Baykara (xx), Tunçtan Durmuşcan (xx).
AGÜ SPOR: Dila (xxx) 11, Nilay (xxx) 4, Melis (xxx) 17, Miljkovic (xx) 9, Tolo (xxxx) 14, Page (xx) 8, Marginean (xx) 9.  
GALATASARAY: Epouva (xx) 9, Özge (x) 6, Meltem (x) 2, Ayşegül (x) 6, İremnaz (x), Işıl (xx) 7, Dubljevic (xxx) 15, Petronyte (xxx) 14, Gizem (x), Merve (xx) 8, Kobryn (x) 4.
1’İNCİ PERİYOT:  20 - 19
İLK YARI: 35 - 32
3’ÜNCÜ PERİYOT: 51 – 53.

BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Ligi 10’uncu hafta karşılaşmasında Galatasaray’ı konuk eden AGÜ Spor, bitime 6.5 saniye kala kaydettiği sayı ile Galatasaray’ı mağlup etti: 72-71.
Müsabakaya durgun başlayan ev sahibi AGÜ Spor daha sonra kaydettiği sayılar ile oyuna ortak oldu. AGÜ Spor ilk periyodu 1 sayı farkla önde tamamladı: 20-19.
İkinci periyodun başlarında başa baş giden müsabakada fark 2 sayı iken AGÜ Spor mola aldı. Moladan sonra baskılı oynayan ev sahibi takım farkı 6 sayıya çıkarttı. Periyodun sonlarına doğru farkı azaltan Galatasaray devreye 3 sayı geride girdi: 35-32.
Üçüncü periyoda seri sayılarla başlayan Galatasaray farkı 1 sayıya kadar düşürdü. Daha sonra peş peşe isabetli üçlük atışları ile öne geçen Galatasaray son periyoda 3 sayı önde başladı: 51-53.
Dördüncü periyotta bitime saniyeler kala skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray son 6.5 saniyeye önde girerken AGÜ Spor, Marianna Tolo’nun basketi ile skoru 72-71 yaptı ve maçı kazandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAPLANKAYSERİDHA SALON Kadir Has HAKEMLER  HüseyinAyhan BaykaraTunçtan DurmuşcanAGÜ SPOR DilaNilayMelisMiljkovicToloPageMargineanEpouvaMeltemAyşegülIşılDubljevicPetronyteGizemMerveKobrynPERİYOTYARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24