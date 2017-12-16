AGÜ Spor - Galatasaray: 72-71

İlyas KAPLAN / KAYSERİ(DHA)

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Hüseyin Çelik (xx), Ayhan Baykara (xx), Tunçtan Durmuşcan (xx).

AGÜ SPOR: Dila (xxx) 11, Nilay (xxx) 4, Melis (xxx) 17, Miljkovic (xx) 9, Tolo (xxxx) 14, Page (xx) 8, Marginean (xx) 9.

GALATASARAY: Epouva (xx) 9, Özge (x) 6, Meltem (x) 2, Ayşegül (x) 6, İremnaz (x), Işıl (xx) 7, Dubljevic (xxx) 15, Petronyte (xxx) 14, Gizem (x), Merve (xx) 8, Kobryn (x) 4.

1’İNCİ PERİYOT: 20 - 19

İLK YARI: 35 - 32

3’ÜNCÜ PERİYOT: 51 – 53.

BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Ligi 10’uncu hafta karşılaşmasında Galatasaray’ı konuk eden AGÜ Spor, bitime 6.5 saniye kala kaydettiği sayı ile Galatasaray’ı mağlup etti: 72-71.

Müsabakaya durgun başlayan ev sahibi AGÜ Spor daha sonra kaydettiği sayılar ile oyuna ortak oldu. AGÜ Spor ilk periyodu 1 sayı farkla önde tamamladı: 20-19.

İkinci periyodun başlarında başa baş giden müsabakada fark 2 sayı iken AGÜ Spor mola aldı. Moladan sonra baskılı oynayan ev sahibi takım farkı 6 sayıya çıkarttı. Periyodun sonlarına doğru farkı azaltan Galatasaray devreye 3 sayı geride girdi: 35-32.

Üçüncü periyoda seri sayılarla başlayan Galatasaray farkı 1 sayıya kadar düşürdü. Daha sonra peş peşe isabetli üçlük atışları ile öne geçen Galatasaray son periyoda 3 sayı önde başladı: 51-53.

Dördüncü periyotta bitime saniyeler kala skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray son 6.5 saniyeye önde girerken AGÜ Spor, Marianna Tolo’nun basketi ile skoru 72-71 yaptı ve maçı kazandı.

FOTOĞRAFLI