AGÜ Spor - Fenerbahçe: 68-82

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Kemal Digilli (xx), Umut Özgün (xx), Murat Arıkanlı (xx)

AGÜSPOR: Dila (x) 7, Nilay (x) 2, Melis (xx) 15, Gülşah (xx), Maja (x) 5, Halime (x), İlknur (xx), Page (xx) 14, Gizem (xx) 6, Marginean (xx) 19.

FENERBAHÇE:Pelin (xxx) 15, Ayşe (xx) 4, Melisa (xx) 7,Merve (xx) 10, Doğa (x) 2, Veremeyenka (xx) 5, Tuğçe (xx) 8, Zeynep (xx) 5, Tilbe (xxx) 14, Esra (xxx) 12.

1’İNCİ PERİYOT: 15 – 22 (Fenerbahçe)

DEVRE: 31 - 42 (Fenerbahçe)

3’ÜNCÜ PERİYOT: 41 - 60 (Fenerbahçe)

Erciyes Cup son gününde Fenerbahçe ile karşılaşan turnuvanın ev sahibi AGÜ Spor maçı 82-68’lik sonuçla kaybetti.

Fenerbahçe ilk periyodu 7 sayı farkla önde kapadı (15 - 22). İkinci periyotta farkı koruyan sarı-lacivertliler, devreye 11 sayı farkla önde girdi (31 - 42). Üçüncü çeyrekte farkı açmaya devam eden Fenerbahçe, final periyoduna 19 sayı farkla önde girdi (41 - 60). Final periyodunda iki takım da sık sık oyuncu değişikliği yaptı. Fenerbahçe müsabakayı 82-68’lik sonuçla kazandı.

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