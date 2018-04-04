AGÜ Spor - Fenerbahçe: 57-71

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Uğur Özen (xx), Yiğit Gönültaş (xx), Seyhan Topaloğlu (xx)

AGÜ SPOR: Janset (x), Dila (x) 5, Ezgi (x) 1, Melis (xx) 13, Miljkovic (xx) 14, Halime (x) 1, İlknur (x), Gizem (xx) 2, Cansu (x) 6, Marginean (xxx) 15

FENERBAHÇE: Pelin (xx), Ayşe (xx) 9, Birsel (xx) 4, Plum (xx) 5, Veremeyenka (xxx) 14, Tuğçe (xxx) 11, Sottana (xxx) 13, Tilbe (xx) 4, Dabovic (xx) 7, Esra (xx) 4

1’İNCİ PERİYOT: 15-17

İLK YARI: 23-35

3’ÜNCÜ PERİYOT: 42-57

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nin 24’üncü haftasında AGÜ Spor’a konuk olan Fenerbahçe, müsabakadan 71-57\'lik sonuçla galip ayrıldı.

Karşılaşmaya seri sayılarla başlayan Fenerbahçe karşısında sonradan sayılar bulan ev sahibi takım periyodun bitimine 3 dakika kala skor üstünlüğünü ele geçirse de Fenerbahçe ilk periyodu 2 sayı farkla önde tamamladı: 15-17. İkinci periyotta farkı açmaya devam eden sarı lacivertliler devreye 12 sayı farkla önde girdi: 23-35. Üçüncü çeyrekte AGÜ Spor savunmasını kolay geçen Fenerbahçe aradaki sayı farkını artırdı. Konuk takım son periyoda 15 sayı farkla önde girdi: 42-57. Dördüncü periyotta farkı açmaya devam eden Fenerbahçe maçı 14 sayı farkla kazandı: 57-71.

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