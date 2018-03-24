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Spor

AGÜ Spor - Adana ASKİ: 67 - 70

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) SALON: Kadir Has HAKEMLER: Fazilet Gülter (xx), İbrahim Altıntaş (xx), Ahmet Murat Arıkanlı (xx)

24 Mart 2018 21:12

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)

SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Fazilet Gülter (xx), İbrahim Altıntaş (xx), Ahmet Murat Arıkanlı (xx).
AGÜ SPOR: Dila (x), Ezgi (x), Melis (xx) 14, Miljkovic (xxxx) 26, İlknur (x), Gizem (xx) 5,  Cansu Aslan (x), Marginean (xxxx) 22.  
ADANA ASKİ: Williams (xxxx) 27, Snow (xx) 7, Ceyda (x), Öykü (x), Melike (x) 4, Marina (xxx) 18, Nacickaite (xxx) 14, Gamze (xx), Nilay (xxx).
1’İNCİ PERİYOT:  15 - 17
İLK YARI: 29 - 31
3’ÜNCÜ PERİYOT: 44 - 47

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Lig takımlarından AGÜ Spor, evinde Adana ASKİ’ye 67 - 70’lik sonuçla mağlup oldu.
Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren sayı üstünlüğünü ele geçiren Adana ASKİ ilk periyodu 2 sayı farkla önde tamamladı: 15 – 17. 2’inci periyotta ev sahibi takımın sayılarına karşılık veren Adana takımı farkı korudu. Konuk takım devreye 2 sayı önde girdi: 29 – 31. 3’üncü periyotta zaman zaman skor üstünlüğünü ele geçiren AGÜ Spor skor avantajını koruyamadı. Misafir takım son periyoda 3 sayı önde girdi: 44 – 47. 4’üncü periyoda seri sayılarla başlayan Adana ASKİ farkı 8 sayıya çıkarttı. AGÜ Spor mola aldı. Moladan sonra farkı 2 sayıya düşüren AGÜ Spor rakibin son saniyelerdeki sayılarına engel olamadı. Adana ASKİ maçı 3 sayı farkla kazandı: 67 – 70.

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