AGÜ, en başarılı üniversiteler arasında

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'deki Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), bu yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'nın (YKS) sonuçlarına göre, Türkiye\'nin en başarılı devlet üniversiteleri arasında yer aldı.

AGÜ\'nün birçok bölümü, devlet üniversiteleri arasında ilk 10\'a girerek, en çok tercih edilen bölümlerden oldu. Devlet üniversiteleri sıralamasında, Türkiye\'nin en başarılı bölümleri arasında; biyomühendislik 6\'ncı, mimarlık 8\'inci, moleküler biyoloji ve genetik 8\'inci, bilgisayar mühendisliği 9\'uncu, elektrik- elektronik mühendisliği 9\'uncu ve inşaat mühendisliği 10\'uncu sırada yer aldı. İşletme 11\'inci sırada yer alırken, endüstri mühendisliği 12\'nci, makine mühendisliği ise 13\'üncü oldu. Bu yıl da Türkiye\'nin çeşitli bölgelerinden, aralarında ilk 1000\'den gelen öğrencilerin de tercih ettiği AGÜ\'de, kontenjanların tamamı doldu.

Güçlü akademik yapısı, bilimsel çalışma olanakları, iş dünyasındaki etkisi, sosyal- kültürel ortamı ve uluslararası iş birlikleri ile amaçlarının \'dünya vatandaşı\' yetiştirmek olduğunu söyleyen AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, üniversitelerini tercih eden öğrencilere ve velilerine teşekkür etti.

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