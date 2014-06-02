Ağrı’yı BDP, Yalova’yı CHP kazandı



Türkiye’de 30 Mart yerel seçiminin ‘tartışmalı’ sonuçlarıyla ‘kavga ve gerilim’ yaratan merkezlerinde seçimler,yenilendi. 2 il, 7 ilçe ve 5 beldede yapılan seçimlerde, tüm dikkatler Yalova ve Ağrı’daydı. Her iki ili de alacağı iddiasını ortaya koyan iktidardaki AKP’nin, her iki ili de muhalefete kaptırması dikkat çekti. Yalova CHP’nin, Ağrı da BDP’nin olurken, bu sonuçların Ağustos’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini nasıl etkileyeceği tartışılmaya başlandı.

Son iki dönemdir AKP’nin belediye başkanlığını yaptığı Ağrı’da 30 Mart seçimine BDP ‘barış süreci kazanmalı’ iddiasıyla girmişti. Seçimde 10 oy farkla BDP’li aday Sırrı Sakık’ın önde gelmesine AKP’nin itirazları olunca, Ağrı’da seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti. Yenilenen seçimde Sırrı Sakık’ın bu kez rakibi AKP’li adaya 2 bin 500’ün üzerinde bir oyla fark atması “AKP’nin hezimeti” olarak yorumlanıyor.

'Çözüm süreci öne çıkacak'

Seçim sonuçlarını değerlendiren Sırrı Sakık’ın, AKP’ye yüklenmesi dikkat çekti. Sakık, “Bu sonuç, halkın gücünü küçümseyenlere verilen yanıttır. 30 Mart’ta gaspedilen iradenin, iade edilmesi halk tarafından sağlanmış oldu. Ağrılılar gerçek iradelerini ortaya koydu” diye konuştu. Sakık, Ağrı belediye başkanı olarak temel önceliğinin ‘çözüm süreci’ olacağını dile getirdi.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın seçimlerden bir hafta önce Ağrı’da, halka yağdırdığı vaatlere rağmen AKP’nin Ağrı’yı kaybetmesi çözüm sürecinde BDP’nin AKP’den önde gittiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor. İktidarın, çözüm sürecinde yeni açılımlara gideceğine ilişkin beklentiler de öne çıktı.

Gazi Üniversitesi’nden Hüseyin Yayman, Ağrı sonuçlarını değerlendirirken “Son taktirde BDP, PKK’nın desteği olmadan seçimleri kazanabileceğini gösterdi. Sırrı Sakık, Ağrı’da popülerdi. AKP adayına Ağrılılar karşıydı. Burada kazanan, çözüm süreci olmuştur. AKP ve BDP, enerjisini çözüm sürecine verecektir” diye konuştu. Yayman; AKP’nin Yalova ve Ağrı’yı kaybetmesinin cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP için sorun oluşturmayacağını öngördü.

Yalova'da kavga

30 Mart seçiminin neredeyse en büyük tartışmayı yaratan merkezi Yalova’ydı. Yalova’da önce 1 oy farkla AKP’li adayın aldığı açıklanmıştı. CHP’nin itirazı üzerine oylar yeniden sayılmış, bu kez CHP 6 oy farkla öne geçmişti. Kavgalar büyüyünce Yüksek Seçim Kurulu da, Yalova’da seçimin yenilenmesini kararlaştırmıştı.

Yenilenen seçimde CHP adayı 228 oy farklıyla AKP adayını geride bıraktı. CHP’nin Yalova’da seçimi kazanması, kentteki kavgaya son veremedi. CHP’li Muharrem İnce, Ankara’da da seçimin tartışmalı olduğunu hatırlatıp, AKP’li başkan Melih Gökçek’e “Haydi Ankara’da da seçim yenilensin, var mısın” çağrısı yaptı. Yalova halkının ‘bir diktatörü durdurmak için elinden geleni yaptğını’ söyleyen İnce’nin bu sözleri kentteki kavganın fitilini ateşledi. Muharrem İnce, CHP’ye seçimde başka partilerin de oy verdiğini, muhalefetin kazanmak için AKP’nin karşısına birlikte çıktığını kaydetti. Yalova’da AKP ile CHP’liler arasında kavga çıktı, 2 kişi gözaltına alındı. AKP, Yalova’da yeni seçim sonucuna yine itiraz kararı aldı.

AKP’nin karşısında kim var?

30 Mart seçiminin yenilendiği merkezlerden 5’ini AKP, 3’ünü CHP, 3’ünü MHP, 2’sini BDP, 1’ini de Saadet Partisi kazanmış oldu. Seçim analisti Tarhan Erdem, Yalova ve Ağrı’da AKP’nin kaybetmesinin hem iktidar hem de muhalefet için ‘büyük işaret’ olduğunu belirtirken, “AKP, cumhurbaşkanlığı seçiminde karşısına bir bütünleşik muhalefet çıkabileceğini görmüştür. Özellikle Yalova’da yaşanan budur” dedi.

Ağustos’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 2015 genel seçimlerinin geleceğini hatırlatan Tarhan Erdem, “İktidar, halkın kimi vaatlere sırt çevirebileceğini görmüştür. Bu sonucu, kendi içinde değerlendirecektir. Cumhurbaşkanlığı seçimine bütünleşik bir adayla gidecek muhalefet partileri iyi bir kazanım, oy oranı elde ederse bu durum onlar açısından 2015 sonuçlarını da etkileyecektir” diye konuştu. Tarhan Erdem, AKP’nin “Karşımızda kim var. Birleşik mi yoksa bütünleşik bir muhalefet mi var?” sorularıyla uğraştığını bu soruların da seçim stratejilerini değiştireceğini söyledi.