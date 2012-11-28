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Kültür-Sanat

Ağrı'ya 27 yıl sonra sinema geldi

Türkiye'de sineması olmayan 7 ilden biri olan Ağrı'da sinema salonu açıldı

28 Kasım 2012 17:23

Yaklaşık 10 bin üniversite öğrencisinin yaşadığı Ağrı Merkez'de ilk kez sinema salonu açıldı. Böylece Ağrı’nın 27 yıllık sinema özlemi sona erdi.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 1975'te ilk kez sinema salonu açılmış; 10 yıl sonra maddi nedenlerle kapanmıştı. Ancak beş yıl önce Doğubeyazıt'ta sinema salonu tekrar açılmasına rağmen Ağrı Merkez'de bugüne kadar bir türlü salon açılamamıştı.

Bianet'te yer alan habere göre merkezdeki sinema salonu, Ağrı Ticaret Odası'na ait alışveriş merkezi içinde "Cine Gold's" ismiyle açıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği salonda Özcan Deniz'in "Evim Sensin" filmi gösterildi.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin sineması olmayan hala altı şehri var: Gümüşhane, Bayburt, Iğdır, Tunceli, Kilis ve Şırnak.

Sinemaların yüzde 46'sı İzmir, Ankara, İstanbul ve Bursa'da toplandı. 17 ilde ise gösterimin yapıldığı sadece bir adet sinema salonu bulunuyor.

TÜİK'e göre "en sevdiğiniz kültürel etkinlik nedir?" sorusuna verilen yanıt: Sinema.

Türkiye'de 2012 yılında biletler üzerinden kazanılan hasılat 221 milyon 881 bin 793 TL'yi buldu. Bu rakamın 110 milyon 886 bin liralık kısmı, yerli yapımlar tarafından kazanıldı.

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