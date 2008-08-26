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Sağlık

Ağrısız bir yolculuğun formülü

Uzun yolculuklarda bel, sırt ve boyun ağrıları yaşamamanın da bir formülü var. İşte ağrıdan kurtulmanız için 8 öneri...

26 Ağustos 2008 03:00

Uçak, otobüs veya otomobille yapılan uzun yolculuklarda bel, boyun ve sırtta ağrılar meydana geliyor. Uzun süre oturmak ve hareketsiz aynı pozisyonda kalmanın omurgada aşırı baskı yaratarak duruş bozukluklarına sebep olabiliyor.

Uzun yolculuklarda yapılacak basit egzersizlerle bel, sırt ve boyun ağrılarından yolcuların kurtulması mümkün. İşte bunun için 8 öneri:

Kas ve eklem gruplarını esnetmek, bel, boyun ve sırttaki gergin kasların ve bağ dokularının rahatlamasına yardımcı olur.

Boynunuzu esnetmek için, kafanızı sola çevirin 5 saniye boyunca bu pozisyonda ve sonra sağa çevirin ve 5 saniye boyunca bu pozisyonda kalın.

Kafanızı öne doğru eğin çevirin, daha sonra aynı hareketi sağa doğru tekrar edin ve her birini 5'er kez uygulayın.

Boyun ve omuzlar için kollarınızı kaldırmadan yanlarda tutarak omuzlarınızı kaldırın (omuz silkme gibi) ve 5 saniye boyunca böyle kalın. Bu hareketi 5 kez tekrar edin.

Dik pozisyonda ellerinizi kalçalarınızın üzerine koyun ve sola doğru eğilin. 5 saniye boyunca pozisyonunuzu koruyun.

Dik konuma geldikten sonra aynı hareketi sağ tarafa eğilerek tekrar edin. Hareketi her bir yöne hareketi 5'er kez tekrar edin.

Otururken ayaklarınızın parmak uçlarına basarak topuklarınızı havaya kaldırın ve 10 saniye boyunca bu şekilde tutun ve bırakın.

Daha sonra parmaklarınızı yukarı doğru kaldırın bu hareketi 10'ar kez tekrar edin.

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