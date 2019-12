Ağrılı doktorun U2 konseri için gün sayıyor

Ağrı’da görev yapan Dr. Servet Kurum U2’nun İstanbul konseri biletlerini alan ilk isim oldu.



550 liralık biletlerden beş adet alan Kurum, Ağrı’daki doktor arkadaşlarını da U2’cu yapmış. 6 Eylül 2010’da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşecek U2 Türkiye konseri biletleri pazartesi günü satışa çıktı. Ancak Fan Club üyeleri için yapılan ön satış perşembe günü başlamıştı. İşte o perşembe sabahı Ağrı’da mecburi hizmetini yapan U2 fan club üyesi aile hekimi uzman doktor Servet Kurum bilgisayarının başına geçti, saat 10’u bir geçe internete girdi, tuşları heyecanla tıkırdatarak hayalindeki konserin biletlerini satın aldı. Milliyet gazetesinin haberine göre, Red Zone alanından tanesi 550 TL’den beş bilet artık onundu. Bunlar aynı zamanda U2 Türkiye konserinin ilk biletleriydi. Kurum, 16 yaşından beri U2 hayranı. Ve bakın başka neler anlattı:



* Ağrı’da altı yıldır bulunan Servet Kurum, Belçika’da doğup büyümüş. İşçi olan ailesiyle 16 yaşına kadar orada yaşamış. U2 ile 16 yaşında tanışmış. Grubun “October” isimli albümünü dinleyince hayatı değişmiş.

* Her gün U2 dinliyor. Sabah 6’da kalkıyor. Bütün gün hastalarına bakıyor ve eve döndüğünde mutlaka U2’dan birkaç şarkı dinleyerek yorgunluğunu unutuyor. Bilgisayarının masaüstü resmi U2. Telefonundaki resim U2. Telefonunun zili de en sevdiği U2 şarkısı olan “One”.

* En sevdiği albümler War ve October. En sevdiği şarkılar “One”, “Where the Streets Has No Name”

* Konseri eşi, kızı ve U2’cu yaptığı jinekolog operatör doktor arkadaşı İsmail Keskin ve eşi ile Red Zone adı verilen alandan izleyecekler. Burası için sayılı bilet satışı yapıldı ve tamamı tükendi. Kurum, onları da 550 liralık biletlerden almaya ikna etmiş.

* “Bono’yu görseniz ona ne söylerdiniz?” sorusuna, “Sarılıp kucaklardım. Ama sonra Türkiye’ye neden geç geldiğini sorardım” diye yanıt veriyor.