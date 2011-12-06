Ağrı'dan Hayat Devam Ediyor'a tepki geldi



T24 - Ağrılı belediye başkanları, bir televizyon kanalında yayınlanan ''Hayat Devam Ediyor'' dizisinde, ''04'' plakasının kullanılmasına tepki gösterdi.



Ağrı Belediye Başkanı Hasan Arslan'ın makamında bir araya gelen, Taşlıçay İlçe Belediye Başkanı İsmail Taşdemir ile Hamur Belediye Başkanı İsmet Aslan, dizinin Ağrı'da çekilmediği halde kullanılan ''04'' plakasının tüm Ağrılıları rahatsız ettiğini ve bunun acilen kaldırılmasını istediler.



Anadolu Haber Ajansı'nda yer alana habere göre, Belediye Başkanı Hasan Arslan, burada yaptığı açıklamada, belediye başkanları olarak, Ağrı ile ilgili bir yanlış anlaşılmaya ve yanlış anlamaya sebep olan bir konuyla ilgili basın açıklaması yapmaya ihtiyaç duyduklarını belirterek, ''Hayat Devam Ediyor' adlı dizide ülkenin bazı bölgelerinde yaşanan bir gerçeğin dile getirildiğini söyledi.



Çok genç yaşta kız çocuklarının eğitim ve öğretimlerinden mahrum bırakılarak, gayriresmi olarak evlendirildiğini ve 'berdel' olarak verildiğini belirten Arslan, ''Hakikaten gelecekleri karartılıyor. Dizide, ilimizle ilgili plaka kullanılarak tamamıyla Ağrı'da gerçekleşen bir vakıaymış gibi halkımız tarafından algılanmaktadır. Ve halkımız bu yanlışın düzeltilmesi için biz belediye başkanlarına bir uyarıda bulundular. Biz de bunun basın aracılığıyla yanlışın düzeltilmesini istiyoruz'' diye konuştu.



Belediye başkanları olarak, öncelikle bu dizinin çekildiği yerin Ağrı olmadığını, kullanılmakta olan ''04'' plakalı araçların da tamamıyla Ağrı halkını rahatsız ettiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:



''Çünkü Ağrı halkı böylesi bir uygulamanın karşısında, tamamıyla tepkili. Genç kızlarımızın eğitim çağlarından evlendirilmesine karşı çıkıyorlar. Ve nüfusa kayıtlı bulunan kız çocuklarımızın çoğu okullara kayıtlı. Bir diğeri ise 'ağalık' sistemi ile işlenmiş olan bu filmin ya da dizinin Ağrı ile bir alakası yok. Dizide kullanılan 04 plakası Ağrı halkını rahatsız ediyor. Böyle bir şeyin de direkt Ağrı'ya mal olacağı düşündüğümüz için burada sizler kanalı ile gerekli film yapımcısına kullanmakta oldukları plakaların mutlak süratle kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz.''







''Halk gerekli yasal işlemin başlatması noktasında kararlı''





Belediye Başkanı Arslan, ''Aksi takdirde ilimizde bulunan STK'lar, kurumlar ve halk gerekli yasal işlemin başlatması noktasında kararlı. Bir an önce gereken yapılsın'' dedi.



Hamur Belediye Başkanı İsmet Aslan da dizide yer alan olayların Türkiye'nin her tarafında olabileceğine dikkati çekerek, bu çekimlerin tamamen Ağrı dışında başka bir yörede yapıldığını belirtti.



Aslan, dizide yer alan mekanların tamamen farklı olduğunu belirterek, ''Ne hikmetse dizide 04 plakaları kullanılmakta. Biz de Ağrılılar olarak bunu şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Bunu hakaret olarak kabul ediyoruz'' diye konuştu.



Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir ise Ağrı'nın bu şekilde yansıtılmasının hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:



''İlimizde çekilmeyen bu filmi neden ilimize mal ediyorlar? Bu dizi tahmin edersem İstanbul'a taşınacak. Televizyon ve film yapımcıları Ağrı halkından özür dilemeleri gerekiyor. 'Biz hata yaptık' demeleri gerekir. 'Ağrı halkından özür diliyoruz' demeleri gerekir. Bu tür şeyler üzerinden, Ağrı halkı üzerinden rant elde etmesinler. Bu dizi nerede çekilmişse oradaki plakalar kullanılsın. Yapımcı, kendi ilinin plakasını kullansın.''Ağrılı belediye başkanları, bir televizyon kanalında yayınlanan ''Hayat Devam Ediyor'' dizisinde, ''04'' plakasının kullanılmasına tepki gösterdi.



