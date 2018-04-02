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Ağrı'daki 2 kazada 13 kişi yaralandı

Ayhan İSEN/ELEŞKİRT (Ağrı), (DHA) - AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada, toplam 13 kişi yaralandı

02 Nisan 2018 19:12

Ayhan İSEN/ELEŞKİRT (Ağrı), (DHA) - AĞRI\'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada, toplam 13 kişi yaralandı. Yaralılar, kaldırıldığı hastanelerde tedaviye alındı. 
İlk kaza, saat 10.00 sıralarında, Eleşkirt Kaşasor mevkisinde meydana geldi. Ramazan köyünden ilçe merkezine giden Fevzi Göktaş yönetimindeki 65 ET 823 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada minibüs sürücüsü Göktaş (61) ile yolcular Ömer Sarı (18), Ömer Boztaş (19), Ercan Polat (27), İsa Göktaş (30), İshak Göktaş (58), Faik Sevim (58), Abdulcabbar Aras (75), Zeliha Yıldırım (77) ve Süleyman Yıldırım (79) yaralandı. 10 yaralı, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Diğer kaza ise Ağrı- Erzurum yolu Bakımevi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktör ile Ramazan Öztürk yönetimindeki 04 AS 530 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada minibüsteki Şaban Öztürk (51), Nesim Öztürk (61) ve Hacı Ahmet Öztürk (70) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonucu yol ortasında kalan ve ulaşımın aksamasına neden olan minibüs, yoldan geçen sürücüler ile polis ekipleri tarafından yolun kenarına çekildi. 
Her iki kazada yaralananların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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