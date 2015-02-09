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Yaşam

Ağrı'da trafik kazası: 4 ölü

Kazada, kamyonet sürücü Fadıl Çelebi ile aynı araçta bulunan Saniye, Übeyt ve Şirin Çelebi olay yerinde hayatını kaybetti

09 Şubat 2015 09:30

Ağrı'da bir TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu, 4 kişi hayatını kaybetti.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı istikametine giden Fadıl Çelebi yönetimindeki kamyonet, Eleşkirt ilçesinin Sarıcan mevkisinde karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen TIR'la çarpıştı. 

Kazada, kamyonet sürücü Fadıl Çelebi ile aynı araçta bulunan Saniye, Übeyt ve Şirin Çelebi olay yerinde hayatını kaybetti, Naif ve Necibe Solmaz ile TIR sürücüsü yaralandı.

Yaralı 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Eleşkirt Devlet Hastahanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır Naif ve Necibe Solmaz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı'ya sevk edildi.

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