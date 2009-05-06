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Yaşam

Ağrı'da trafik kazası: 2 ölü, 11 yaralı

06 Mayıs 2009 04:11

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 23.00 sıralarında Eleşkirt İlçesi, Sarıcan Mevkii'nde meydana geldi. Van'dan Erzurum'a giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 GZ 242 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen Hadi Anık yönetimindeki 73 AK 797 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Yaralılar Eleşkirt ve Ağrı Devlet hastanesinde tedavi altına alındı. (DHA)




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