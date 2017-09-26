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Ağrı'da teröristler, kaçakların minibüsüne ateş açtı: 3 ölü, 7 yaralı (2)

AĞRI VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: 3 ÖLÜ, 7 YARALI Ağrı Valiliği Doğubayazıt ilçesine bağlı Yaygınyurt köyünün Yukarıdemirkapı mezrasında bir grup PKK'lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucunda Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yapan mi

26 Eylül 2017 02:10

AĞRI VALİLİĞİ\'NDEN AÇIKLAMA: 3 ÖLÜ, 7 YARALI
Ağrı Valiliği Doğubayazıt ilçesine bağlı Yaygınyurt köyünün Yukarıdemirkapı mezrasında bir grup PKK\'lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucunda Türkiye\'ye kaçak yollardan giriş yapan minibüsteki Afgan uyruklu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, biri ağır olmak üzere 7 kişinin de yaralandığını açıkladı. Valilik ayrıca olay yerinden kaçmaya çalışan 10 Afgan uyruklunun da Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındığı bildirdi. Yaralananların Doğubayazıt Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındığı belirtildiği açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı ifade edildi.

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