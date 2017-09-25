Ağrı'da teröristler, kaçakları öldürdü

DOĞUBAYAZIT(Ağrı), (DHA)- AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK\'lı teröristler, yasadışı yollardan yurda giren kaçakları taşıyan minübüse ateş açtı. İlk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay bugün saat 17.30 sıralarında,19 Eylül günü Valilik kararı ile terör olaylarının önlenmesi amacıyla \'geçici özel güvenlik bölgesi\' ilan edilen Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Göngören köyü Yukarıdemirkapı mevkinde meydana geldi. Yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu kaçakları taşıyan minibüse PKK\'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kısa sürede olay yerine giden güvenlik güçleri yaralılara müdahale ederken, saldırıdan sonra kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.