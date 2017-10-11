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Ağrı'da, terör propagandası ve Cumhurbaşkanı'na hakarete 4 tutuklama

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI'da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 4 kişi tutuklandı

11 Ekim 2017 18:11

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI\'da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı\'na hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 4 kişi tutuklandı.
Ağrı Valiliği Patnos İlçesi Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası ve Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret mahiyetindeki paylaşımları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Patnos İlçesi\'nde 6 Ekim 2017 günü eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda terör örgütünü simgeleyen 2 bez parçası örgüte ait kitaplar ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi\" denildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 4\'ü mahkeme tarafından tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında da Adli Kontrol kararı verildi.

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