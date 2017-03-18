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Yaşam

Ağrı'da takım minibüsü kaza yaptı; 14'ü futbolcu 18 yaralı

Ağrı Birlikspor takımını taşıyan minibüs kaza yaptı

18 Mart 2017 21:21

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2'nci Ligi'nde mücadele eden Ağrı Birlikspor takımını taşıyan minibüs, Malatya'ya giderken yan yattı. Kazada 14'ü kadın futbolcu, 18 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Patnos ilçesindeki Yeni Cezavi mevkisinde meydana geldi. Konya İdmanyurdu Spor ile oynayacakları maç için Ağrı Birlikspor takımı futbolcuları Malatya'ya gitmek üzere minibüsle Ağrı'dan yola çıktı.

Kamil Bayram idaresindeki 04 M 0434 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Olayda Birlikspor'un 14 futbolcusu, sürücü ile 3 yönetici yaralandı.

Yaralılar Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan futbolcu Dicle Aslan, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

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