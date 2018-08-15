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Ağrı'da 'Şemsiyeli Sokak Projesi' ile caddeler rengârenk

Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)- AĞRI'da 'Şemsiyeli Sokak Projesi' kapsamında kent merkezindeki İşletme ve Terziler caddelerine farklı renklerde yüzlerce şemsiye asıldı

15 Ağustos 2018 20:08

Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)- AĞRI\'da \'Şemsiyeli Sokak Projesi\' kapsamında kent merkezindeki İşletme ve Terziler caddelerine farklı renklerde yüzlerce şemsiye asıldı.
Ağrı Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile İşletme ve Terziler caddelerini Cumhuriyet Caddesi\'ne bağlayan yaya yoluna farklı renklerde yüzlerce şemsiye asıldı. Caddelere estetik bir görünüm kazandırmak, bölgenin değerini artırmak ve kent kimliğine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdüren belediyenin projesiyle, caddeler rengârenk görünüme kavuştu. Vatandaşlar caddelerde bol bol fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

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