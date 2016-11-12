Ağrı'da sağlıkçılar ile öğretmenler tekme tokat kavga etti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, öğretmen ve okula aşı yapmaya gelen sağlık personeli arasında gerginlik yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, sağlık personeli A.S. ve ekip arkadaşları bir okula giderek giderek öğrencilere aşı yaptı. İddiaya göre, bu sırada okulda görevli öğretmen ile sağlık personeli arasında ilk olarak sözlü tartışma yaşandı, ardından ise tartışma tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü.

Uzun süreli devam eden gerginliğin ardından polislerin olay yerine gelmesi üzerine ortalık sakinleşti. Olayın ardından okulun öğrencileri İsmail Beşikçi Caddesi üzerinde "Öğretmene kalkan eller kırılsın" sloganıyla yürüyüş yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.