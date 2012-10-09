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Yaşam

Ağrı'da polis aracı kaza yaptı: 1 şehit, 4 yaralı

Patnos-Adilcevaz karayolunun 12. kilometresinde tırı durdurmak isteyen polis ekiplerinin içerisinde bulunduğu otomobil, şarampole devrildi

09 Ekim 2012 13:54

Ağrı'da sigara kaçakçılığına yönelik operasyon düzenleyen polis ekiplerinin içerisinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 4 polis yaralandı.

Patnos Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, bir tırda kaçak sigara bulunduğu ihbarı üzerine, operasyon düzenledi.

Patnos-Adilcevaz karayolunun 12. kilometresinde tırı durdurmak isteyen polis ekiplerinin içerisinde bulunduğu otomobil, şarampole devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan polis memurlarından Mehmet Emin Karataş (43) olay yerinde şehit oldu, 4 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, Patnos Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Şehit polis memuru Mehmet Emin Karataş için Patnos Hükümet Konağı önünde öğlen saatlerinde tören düzenleneceği öğrenildi.

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