Ağrı'da polis aracı kaza yaptı: 1 şehit, 4 yaralı

Ağrı'da sigara kaçakçılığına yönelik operasyon düzenleyen polis ekiplerinin içerisinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 4 polis yaralandı.
Patnos Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, bir tırda kaçak sigara bulunduğu ihbarı üzerine, operasyon düzenledi.
Patnos-Adilcevaz karayolunun 12. kilometresinde tırı durdurmak isteyen polis ekiplerinin içerisinde bulunduğu otomobil, şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan polis memurlarından Mehmet Emin Karataş (43) olay yerinde şehit oldu, 4 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, Patnos Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Şehit polis memuru Mehmet Emin Karataş için Patnos Hükümet Konağı önünde öğlen saatlerinde tören düzenleneceği öğrenildi.