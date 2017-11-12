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Ağrı'da PKK'nın bomba yüklü drone'u ele geçirildi (2)

VALİLİKTEN DRONE AÇIKLAMASI Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK terör örgütüne yenilek bulunan drone ile ilgili Valilik açıklama yaptı

12 Kasım 2017 17:41

VALİLİKTEN DRONE AÇIKLAMASI
Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK terör örgütüne yenilek bulunan drone ile ilgili Valilik açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle dernildi:
\"Ağrı Dağı\'nda faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarının elinde Demirkapı ve Hallaç bölgelerinde Drone aracı olduğu ve söz konusu drone aracının bombalı düzenekle hazırlanarak eylem için kullanılacağı bilgisi elde edilmiştir. Bu kapsamda Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce söz konusu drone aracının tespiti ve imhasına yönelik belirtilen bölgelerde yürütülen çalışmalar kapsamındaki arazi taraması neticesinde Ağrı Dağı güney eteklerinde Yaygınyurt ve Aşağı Tavla köyleri arasındaki bölgede tüfek bombası ile bombalı düzenek şeklinde hazırlanmış ve düşmüş halde drone aracı bulunmuştur.\"

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