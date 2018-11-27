Ağrı'da PKK/KCK operasyonu : 49 gözaltı

Oğuzhan HANÇER / AĞRI, (DHA) - AĞRI merkez ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 49 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında polis pantolonu, polis beresi de yer aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"İl Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten şahıslara yönelik Ağrı merkez, Tutak, Patnos, Doğubayazıt, Eleşkirt ve Diyadin ilçelerinde 27 Kasım 2018 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda 49 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon sonucu yakalanan şahsların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 27 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet polis pantolonu, 1 adet polis beresi, 196 adet CD-DVD ayrıca çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir.\"

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