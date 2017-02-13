Ağrı'da pazar yerinin çatısı çöktü; 2 kişi enkaz altında kaldı

Ağrı'da eski Van Caddesi üzerinde bulunan 6 bin metre kapalı alana sahip sebze pazarına ait çatının bir bölümü kardan dolayı çöktü. Ağrı Valisi, kazada 1 yaralının kurtarıldığını, 2 kişinin ise enkaz altında kaldığını söyledi.

DHA'nın haberine göre, olay bugün saat 16.10 sıralarında meydana geldi.

Her gün açık olan sebze pazarına ait çatı, üzerinde bulunan kar ve buzu taşıyamadı.

Çatının bir bölümü, üzerindeki ağırlık nedeniyle çöktü.

Kazaya, çevredeki vatandaşlar, AFAD ve Belediye ekipleri müdahale etti.