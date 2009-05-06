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Yaşam

Ağrı'da otobüs kamyonla çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı

06 Mayıs 2009 11:43

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi öldü 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Van'dan Erzurum istikametine giden 07 GZ 242 plakalı otobüs, Eleşkirt ilçesi Sarıcan mevkisinde, karşı yönden gelen H.A. yönetimindeki 73 AK 797 plakalı kamyonla gece saat 03.00 sıralarında çarpıştı.

Kazada İdris Baran adlı şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, kimliği öğrenilemeyen 1 kişi ise ambulansla Erzurum'a kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Otobüste bulunan Ahmet Engin, Hakan Erdoğan, Hadi Anık, Mehmet Reşat Yassıboğa, Mehdi Baran, Salih Akbulut, Hüseyin Aslan, Ömer Erdoğan, Arif Sezgin Sezer, Servet Kılıç ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, Ağrı ve Erzurum'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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