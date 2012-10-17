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Yaşam

Ağrı'da ölü bulunan kuzenlerin katili yengeleri çıktı

Yapılan incelemede, çocukların ellerinin naylon çorapla bağlandığı ve boğularak öldürüldüğü belirlendi

17 Ekim 2012 00:36

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 8 gün önce kaybolan 7 ve 9 yaşlarındaki iki amca çocuğu ölü bulundu. Cineyetle ilgili gözaltına alınan çocukların yengesi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 8 gün önce kaybolan amca çocuklarının ölü olarak bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan yenge H.Y. tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre 9 yaşındaki Gökhan Bayram ile 7 yaşındaki Azad Bayram, 8 gün önce kayboldu. Ailelerin ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Köyde arama başlatan jandarma ekipleri, başlatılan arama üzerine panikleyerek cesetleri attığı tuvalet çukurundan çıkarmaya çalışan çocukların yengesi H.Y.'yi yakalayarak gözlatına aldı.

Psiklojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen 32 yaşındaki H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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