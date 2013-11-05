Ağrı'da okul yakan üniversite öğrencilerine 18'er yıl hapis

Ağrı'da PKK/KCK'nın 'Öz Savunma Birliği' (ÖSB) yapılanmasına bağlı olduğu ve okul yakma eylemine katıldığı iddiasıyla Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan 5 üniversite öğrencisine, 12-18 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Üniversiteli sanıklar, karar ardından Abdullah Öcalan lehine slogan attı.

Teknik takibe alınan Ağrı Dağı Öğrenci Derneği (ADÖ-DER) Başkanı Seyithan Erkan, Metin Özmen ve Kemal Kahraman, Ağrı'daki Yavuz Selim İlköğretim Okulu'na 12 Kasım 2012 günü molotoflu saldırı yaptı. Düzenlenen operasyonda Ağrı merkez İmam Hatip Lisesi'ne de molotof kokteli atılması için hazırlık içinde olan İbrahim Çeçen Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 4'üncü sınıf öğrencisi Seyithan Erkan, Tarih Bölümü 2'nci sınıf öğrencileri Metin Özmen ve Kemal Kahraman, Türkçe Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Serhat Oktay, Meslek Yüksekokulu 1'inci sınıf öğrencisi Halit Çankaya, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğrencilerinden Erkan Efe yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 6 üniversite öğrencisi tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Hümeyra Pardeli'nin haberine göre, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve ' kamu malına yakarak zarar vermeye teşebbüs' suçlamalarıyla ile yargılanan üniversite öğrencileri, bugün Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıktı. Tercüman aracılığı ile Kürtçe savunma yapan Seyithan Erkan, 'Çözüm süreci'ne değinirken "Açlık grevleri insan olarak üzerimde bir etki yaratmıştı. Olay gecesi Metin, ben ve Fesih hedef olarak seçtiğimiz okula gittik. Sadece camları kırma düşüncemiz vardı. Molotof eyleminden vazgeçip dönecekken polis ile karşılaştık. Polisi görünce korkuya kapılıp kaçtık" diye konuştu.

Seyithan Erkan'ın savunması üzerine Mahkeme Başkanı Mustafa Kahya, "Bizim konumuz barış süreci değil. Okul yakma eyleminden bahsediyoruz. Barış süreci seni ne ilgilendiriyor? Bugüne kadarki savunmalarında bireysel olarak eylemi yaptığından bahsediyordun. Şimdi 'biz' diyorsun" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Erkan Efe'nin beraatini kararlaştırdı. Heyet, Seyithan Erkan, Kemal Kahraman ve Metin Özmen'e 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12'şer, 'Terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kamu malına zarar vermeye teşebbüs' suçundan 6'şar yıl hapis cezası verdi.

Sanıklardan Halit Çankaya'ya 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12, 'Terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kamu malına zarar vermeye teşebbüs' suçundan da 3 yıl olmak üzere toplam 15 yıl hapis cezası verildi. Serhat Oktay ise, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak'tan 12 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme heyetinin kararını açıklaması ardından tutuklu sanıklar Kürtçe, 'Yaşasın başkan Apo' diye slogan attı.